Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Ташкенте.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом", - сказал представитель посольства.

Режим ЧП был введен во всех регионах Казахстана в среду, 5 января, в связи с беспорядками. В перечне ограничений — комендантский час с 23:00 до 7:00, создание комендатуры во главе с начальниками полиции, запрет массовых мероприятий, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также обратился за помощью к ОДКБ, после чего Cовет коллективной безопасности организации принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы.