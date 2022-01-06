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Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну

Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.
В регионе
6 января 2022 г. 15:06
Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Ташкенте.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом", - сказал представитель посольства.

Режим ЧП был введен во всех регионах Казахстана в среду, 5 января, в связи с беспорядками. В перечне ограничений — комендантский час с 23:00 до 7:00, создание комендатуры во главе с начальниками полиции, запрет массовых мероприятий, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также обратился за помощью к ОДКБ, после чего Cовет коллективной безопасности организации принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы.

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Версия на английском языке Kazakhstan closes entry to foreigners due to state of emergency

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