Казахстан примет меры для компенсации перепроизводства нефти по ОПЕК+

Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+, заявив, что примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год.

Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+, заявив, что примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

"Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права", - указали в ведомстве.

Напомним, что 3 февраля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал изменять решения по добыче нефти, принятые на встрече альянса 5 декабря 2024 года. Тогда страны ОПЕК+, в том числе договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн баррелей в сутки на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.