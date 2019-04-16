Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии

Соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море между пятью прикаспийскими странами (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) может быть подготовлено за несколько заседаний рабочей группы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов на втором заседании рабочей группы по вопросам Каспийского моря в Нур-Султане.

"Для полноценной имплементации положений конвенции в части делимитации морской акватории нам необходимо в возможно короткие сроки завершить разработку и заключить пятистороннее соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Именно на этом нам нужно сосредоточиться на сегодняшнем заседании и на последующих встречах", - сказал Б.Атамкулов.

Министр выразил надежду, что упомянутое соглашение может быть подготовлено в течение двух-трех заседаний рабочей группы.

Б.Атамкулов также обратил внимание рабочей группы на экономическую составляющую сотрудничества "каспийской пятерки", в частности, на координацию усилий "в целях создания благоприятных условий для реализации совместных проектов, в том числе, в нефтегазовой, транспортной и туристической сферах", а также на обеспечение свободы транзита и свободы мореплавания для развития имеющегося транзитно-транспортного потенциала на взаимовыгодной основе и "превращения региона в значимый международный транспортно-логистический хаб".

Наряду с этим министр выразил надежду, что Россия и Иран ратифицируют Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря до конца года.

Б.Атамкулов сообщил, что Казахстан уже завершил соответствующие процедуры по шести из семи подписанных в Актау документов. Еще по одному соглашению - в стадии завершения, оно находится на рассмотрении сената парламента.

"В настоящее время на различных стадиях подготовки находятся около 10 проектов пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, требующих более детальной правовой регламентации. Казахстанской стороной завершается разработка проектов соглашений о мерах доверия в сфере военной деятельности и о секретариате рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - сказал министр.