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Казахстан повысит предельные цены на оптовую продажу газа

Казахстан повысит предельные цены на оптовую продажу газа Министерство энергетики Казахстана повысит верхний порог ежегодного роста цен при оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке - до 20% с 15%.
В регионе
31 января 2024 г. 17:26
Казахстан повысит предельные цены на оптовую продажу газа

Министерство энергетики Казахстана повысит верхний порог ежегодного роста цен при оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке - до 20% с 15%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".

В нем указано, что на данный момент запрещается "увеличение уровня предельной цены товарного газа по сравнению с текущим уровнем более чем на 15% в течение одного календарного года". Минэнерго предлагает поднять эту планку до 20%.

"Учитывая прогнозируемый резкий рост потребления газа на внутреннем рынке в ближайшие годы, отсутствие значительных объемов новых источников ресурсной базы становится невозможным возмещение убытков на внутреннем рынке за счет экспортных доходов к 2026 году. В этой связи в соответствии с протоколом заседания энергетического совета при президенте РК от 16 января 2024 года было принято решение внести изменения в пункт 9 правил в целях поддержания стабильного обеспечения товарным газом внутреннего рынка страны", - поясняется в проекте приказа.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 февраля.

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