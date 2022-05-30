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Казахстан построит зерновой терминал на туркмено-афганской границе

Казахстан построит зерновой терминал на туркмено-афганской границе Казахстан построит зерновой терминал на туркмено-афганской границе.
В регионе
30 мая 2022 г. 13:45
Казахстан построит зерновой терминал на туркмено-афганской границе

Казахстан построит зерновой терминал на туркмено-афганской границе.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, поступившем на имя главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

«Открывая новую веху в летописи межгосударственных отношений, мы придаём исключительное значение выводу казахско-туркменского сотрудничества на качественно новый уровень. Серьезным импульсом могла бы стать реализация совместных крупных проектов в области энергетики, логистики, промышленности и сельского хозяйства», – говорится в послании казахского лидера.

Президент Казахстана напомнил, что договоренности о строительстве зернового терминала на туркмено-афганской границе, как и об осуществлении перс­пективных проектов в газовой отрасли, были достигнуты в ходе государственного визита в Туркменистан в октябре прош­лого года.

Токаев отметил, что в целях качественной проработки выше­указанных проектов направил в Ашхабад правительственную делегацию Республики Казахстан во главе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром.

Выразив убеждение, что успешная реализация этих соглашений будет способствовать наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также подтвердит высокий уровень казахско-туркменских отношений на современном этапе, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского туркменского народа.

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