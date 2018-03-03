Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Официальная церемония подписания Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) состоялась в Нью-Йорке, в день празднования 26-й годовщины вступления республики в ООН. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

"Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года. Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, основные положения договора отвечают принципиальной позиции Казахстана, "который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения".

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Ранее ДЗЯО подписали 56 государств, пять из которых - ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом этого договора. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.