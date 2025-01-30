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Казахстан планирует увеличить поставки пшеницы и мяса в Европу через Россию  

Казахстан планирует увеличить поставки пшеницы и мяса в Европу через Россию   Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию Российской Федерации.
В регионе
30 января 2025 г. 15:26
Казахстан планирует увеличить поставки пшеницы и мяса в Европу через Россию  

Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию Российской Федерации.

Об этом сообщается Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана.

Отмечается, что эти планы озвучил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султановсегодня по итогам переговоров премьер-министров РК и России.

Кроме того, сторонами достигнута договоренность о частичном снятии ограничений на экспорт из Казахстана мяса и мясной продукции.

"Из-за эпизоотической ситуации в Казахстане российская сторона ранее ввела ограничения на ввоз мясной продукции. Сегодня мы договорились с нашими российскими коллегами и сняли это ограничение касательно южных и юго-восточных регионов. Сейчас мы работаем над снятием ограничений со всей территории Казахстана", - сообщил Султанов.

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