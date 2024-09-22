Казахстан планирует производить препараты для лечения рака простаты

Казахстан планирует производить радиофармпрепараты для лечения рака простаты и нейроэндокринных заболеваний.

Казахстан планирует производить радиофармпрепараты для лечения рака простаты и нейроэндокринных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили на полях 68-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

На мероприятии казахстанские специалисты презентовали результаты работы в сфере ядерной медицины, эксперты МАГАТЭ отметили высокий уровень реализации программ двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что в ближайшие три года в стране планируется открыть семь центров с аппаратами позитронно-эмиссионной томографии и четыре центра с аппаратами однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, а также пять новых центров ядерной медицины с использованием государственно-частного партнерства.

Начальник Центра радиохимии и производства изотопов Елена Чакрова заявила, что в Казахстане производится семь радиофармацевтических препаратов при техническом сотрудничестве с МАГАТЭ.

О роли государственно-частного партнерства в развитии ядерной медицины рассказал представитель Казахского НИИ онкологии и радиологии Жандос Аманкулов. Он отметил эффективность этого финансового механизма, который позволяет сделать методы ядерной медицины доступнее для большинства граждан страны.