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Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с РФ и Узбекистаном

Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с РФ и Узбекистаном Власти Казахстана приняли решение снять ранее действовавшие ограничения на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном.
В регионе
11 июля 2022 г. 19:40
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с РФ и Узбекистаном

Власти Казахстана приняли решение снять ранее действовавшие ограничения на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", - говорится в сообщении.

Так, с 12 июля через границу с Россией возобновится работа пунктов пропуска Кондыбай, Акбалшык, Кызыл жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау; через границу с Узбекистаном - пунктов Целинный и Сырдарья.

"При этом в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

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