​Казахстан "открыл небо" для США

Казахстан и США подписали соглашение о воздушном сообщении на принципах "открытого неба", передает Report со ссылкой на RT.

"Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединённых Штатов", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Уточняется, что в рамках соглашения "стороны могут выполнять полёты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью свободы воздуха"".

Отмечается, что соглашение является первым для Казахстана, предусматривающим "принципы "открытого неба" в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта".

Как сообщает пресс-служба, соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США и будет способствовать дальнейшему развитию их стратегического партнёрства.