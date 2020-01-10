​Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета

© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты https://report.az/storage/news/3c131c7cea6120108040e1ff92a1de7d/adfe2b3a-9a14-473e-8511-eeb8b837ad1e_292.jpg

Правительственная комиссия в Казахстане определила предварительную причину крушения самолета Fokker-100 авиакомпании BekAir под Алма-Атой в конце декабря, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна", — заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Он сообщил также, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств.

По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование, в ходе которого установят ответственность виновных.

Как отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко, полное расследование причин аварии может занять продолжительное время.