​Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета

Правительственная комиссия в Казахстане определила предварительную причину крушения самолета Fokker-100 авиакомпании BekAir под Алма-Атой в конце декабря, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна", — заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Он сообщил также, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств.
По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование, в ходе которого установят ответственность виновных.
Как отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко, полное расследование причин аварии может занять продолжительное время.
Tural AsadiАвтор новости