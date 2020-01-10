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Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета

​Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты

Правительственная комиссия в Казахстане определила предварительную причину крушения самолета Fokker-100 авиакомпании BekAir под Алма-Атой в конце декабря, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Основной версией случившегося является версия — обледенение воздушного судна", — заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Он сообщил также, что в 2015-2019 годах чиновники Талгарского района незаконно выделяли земельные участки в санитарно-защитной зоне аэропорта для строительства жилья и личных подсобных хозяйств.

По этим фактам антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование, в ходе которого установят ответственность виновных.

Как отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко, полное расследование причин аварии может занять продолжительное время.

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