Казахстан ограничивает въезд граждан из ряда африканских стран из-за "омикрон"-штамма

Казахстан с 3 декабря ограничит въезд граждан из нескольких африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Казахстан с 3 декабря ограничит въезд граждан из нескольких африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил первый замглавы казахстанского Минздрава Марат Шоранов.

По его словам, будут ужесточены правила въезда для жителей стран, где выявили первые случаи заболевания новым вариантом COVID-19.

Он рассказал, что въезд в Казахстан ограничат для граждан Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Малави, Танзании и Гонконга. Помимо этого, вводится обязательное требование о предоставлении ПЦР-теста для прибывших из ряда других стран граждан, которых также будут отправлять на семидневный карантин.