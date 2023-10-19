Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров в связи с западными санкциями

Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров в связи с западными санкциями.

Казахстан ввел ограничение на экспорт 106 видов товаров в связи с западными санкциями.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", - сказал он.

Речь идет о товарах как казахстанских, так и иностранных производителей.

В числе товаров, на которые введены ограничения на вывоз: запчасти для дронов, специальная электроника, чипы и так далее. Ограничения введены в связи с западными санкциями.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада.