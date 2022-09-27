Казахстан обсудит с РФ рост числа прибывающих в страну россиян

Казахстан проведет переговоры с Россией для решения проблемы в связи с ростом числа въезжающих в страну россиян.

Казахстан проведет переговоры с Россией для решения проблемы в связи с ростом числа въезжающих в страну россиян.

Как передает Report cо ссылкой на "Казинформ", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - сообщил он.

По его словам, приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. "Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", - подчеркнул Токаев.