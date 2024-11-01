Казахстан обновил Концепцию инвестиционной политики

Правительство Казахстана обновило Концепцию инвестиционной политики для улучшения инвестиционного климата страны.

Правительство Казахстана обновило Концепцию инвестиционной политики для улучшения инвестиционного климата страны.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер- министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Для улучшения инвестиционного климата правительство приняло обновленную Концепцию инвестиционной политики. Цель Концепции - запуск нового инвестиционного цикла и выполнение стратегических задач, установленных Национальным планом развития Казахстана до 2029 года», - сказал Бектенов, выступая 1 ноября перед иностранных инвесторами в ходе VII форума "Глобальные инвестиционные тенденции: видение будущего" в Астане.

Глава Кабмина отметил, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым реалиям и продолжает стабильно расти. Так, за 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 4%, что преимущественно обеспечивается развитием несырьевого сектора.

По словам Бектенова, для поддержки инвесторов со стороны государства предусмотрены такие меры, как: освобождение от налогов и таможенных пошлин, предоставление натурных грантов в форме земельных участков, сокращение административных барьеров для бизнеса в процессе цифровизации государственных услуг.

"Правительство продолжает создавать условия для обеспечения максимальной защиты прав и интересов как отечественных, так и иностранных инвесторов, уйдя от монополии на юрисдикцию. Казахстан также активно подписывает международные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с различными странами. Такие соглашения уже заключены с 51 страной", - отметил Бектенов", - сообщил премьер- министр.