Казахстан обновил Концепцию инвестиционной политики

Правительство Казахстана обновило Концепцию инвестиционной политики для улучшения инвестиционного климата страны.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер- министр Казахстана Олжас Бектенов.
"Для улучшения инвестиционного климата правительство приняло обновленную Концепцию инвестиционной политики. Цель Концепции - запуск нового инвестиционного цикла и выполнение стратегических задач, установленных Национальным планом развития Казахстана до 2029 года», - сказал Бектенов, выступая 1 ноября перед иностранных инвесторами в ходе VII форума "Глобальные инвестиционные тенденции: видение будущего" в Астане.
Глава Кабмина отметил, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым реалиям и продолжает стабильно расти. Так, за 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 4%, что преимущественно обеспечивается развитием несырьевого сектора.
По словам Бектенова, для поддержки инвесторов со стороны государства предусмотрены такие меры, как: освобождение от налогов и таможенных пошлин, предоставление натурных грантов в форме земельных участков, сокращение административных барьеров для бизнеса в процессе цифровизации государственных услуг.
"Правительство продолжает создавать условия для обеспечения максимальной защиты прав и интересов как отечественных, так и иностранных инвесторов, уйдя от монополии на юрисдикцию. Казахстан также активно подписывает международные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с различными странами. Такие соглашения уже заключены с 51 страной", - отметил Бектенов", - сообщил премьер- министр.