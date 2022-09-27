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Казахстан не будет выдавать РФ призванных к мобилизации россиян

Казахстан не будет выдавать РФ призванных к мобилизации россиян Казахстан не будет выдавать России призванных к мобилизации россиян, с условием, что они не находятся в международном розыске.
В регионе
27 сентября 2022 г. 12:41
Казахстан не будет выдавать РФ призванных к мобилизации россиян

Казахстан не будет выдавать России призванных к мобилизации россиян, с условием, что они не находятся в международном розыске.

Как передает Report со ссылкой Kursiv, об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь - и у нас, и в России - это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", - ответил он.

По закону Казахстан может выдать российским властям только тех граждан, которые разыскиваются за уголовные и иные деяния. Розыск мобилизованных внутри России не является основанием для их выдачи. "Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. (…) Военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи", – сказал Ахметжанов.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил о том, что будут проведены переговоры с Россией для решения проблемы в связи с ростом числа въезжающих в страну россиян.

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