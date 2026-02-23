Казахстан направит $81,9 млн на проведение комплексных геологоразведочных работ в этом году

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    23 февраля, 2026
    13:41
    Правительство Казахстана выделит 40,7 млрд тенге ($81,9 млн) на реализацию 20 проектов в сфере геологоразведки в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

    Средства будут направлены на проведение комплексных геологоразведочных работ, включая запуск проектов геологической съемки масштаба 1:50 000 второго поколения (ГС2-50).

    Работы охватят порядка 100 тыс. кв. км. Геологическая съемка будет проводиться на территориях Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также в областях Абай и Улытау.

    Программа предусматривает применение современных геофизических, дистанционных и геохимических методов исследований, а также цифровую обработку данных для актуализации геологических карт и выявления перспективных участков.

    В 2026 году запланированы аэрогеофизические и полевые исследования, включая геохимию, проходку шурфов и канав, с последующим лабораторным анализом проб. Особое внимание будет уделено изучению рудных зон и оценке прогнозных ресурсов.

    Кроме того, предусмотрена реализация шести проектов сейсморазведки 2D в пределах Шу-Сарысуйского и Северо-Торгайского нефтегазоперспективных бассейнов. Работы направлены на уточнение геологического строения и оценку потенциала залежей нефти и газа.

    Все проекты планируется завершить до конца 2028 года. В целом за трехлетний период на государственное геологическое изучение предусмотрено около 240 млрд тенге ($500 млн).

