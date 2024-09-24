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Казахстан направил свыше 600 тыс. долларов на ликвидацию последствий паводка

Казахстан направил свыше 600 тыс. долларов на ликвидацию последствий паводка В Казахстане на ликвидацию последствий паводка направлено более 300 млрд тенге (624,3 тыс. долларов).
В регионе
24 сентября 2024 г. 13:10
Казахстан направил свыше 600 тыс. долларов на ликвидацию последствий паводка

В Казахстане на ликвидацию последствий паводка направлено более 300 млрд тенге (624,3 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом вице-премьер Канат Бозумбаев заявил на брифинге.

По его словам, это предварительные данные, точная сумма будет известна позднее.

"Это непрерывный процесс, его трудно сейчас оценить, но на данный момент уже использовано около 300 млрд тенге. До конца года мы все посчитаем, все будет в открытом доступе на нашем сайте", - подчеркнул он.

Бозумбаев сказал, что созданная комиссия принимала заявки фермеров, понесших потери, и подсчитала предварительный размер ущерба по таким объектам, как овощехранилища, склады и другие строения. Она составляет 4,5 млрд тенге.

"Мы продлили рассмотрение этих заявок и выплаты до 1 апреля следующего года, чтобы они (фермеры) 100% все получили", - отметил он.

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