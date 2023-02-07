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Казахстан направил спасательную команду в Турцию

Казахстан направил спасательную команду в Турцию После разрушительного землетрясения в городе Кахраманмараш поисково-спасательный отряд из Казахстана, а также медицинские работники выехали в Турцию на помощь жителям.
В регионе
7 февраля 2023 г. 00:12
Казахстан направил спасательную команду в Турцию

После разрушительного землетрясения в городе Кахраманмараш поисково-спасательный отряд из Казахстана, а также медицинские работники выехали в Турцию на помощь жителям.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев.

"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подготовлены оперативно-специальные спасательные отряды МЧС. В состав бригады (41 человек) входят аварийно-спасательная команда, а также медицинские работники", - сказал Кульшимбаев.

Замминистра отметил, что поисково-спасательный отряд укомплектован спецтехникой, медицинским оборудованием, пневмомодульными палатками, спасательными машинами на гидравлике. Также команду будут сопровождать специальные служебные собаки.

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