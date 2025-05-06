Казахстан намерен увеличить товарооборот с Вьетнамом до $2 млрд

В 2024 году товарооборот между двумя Казахстаном и Вьетнамом достиг $860 миллионов. Стороны намерены довести этот показатель до $2 миллиардов в ближайшей перспективе.

В 2024 году товарооборот между двумя Казахстаном и Вьетнамом достиг $860 миллионов. Стороны намерены довести этот показатель до $2 миллиардов в ближайшей перспективе.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламой.

По словам казахстанского лидера, его страна поддерживает стратегическую цель Вьетнама войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.

"В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахстано-вьетнамских отношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма. В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40.