О нас

Казахстан намерен увеличить товарооборот с Вьетнамом до $2 млрд 

Казахстан намерен увеличить товарооборот с Вьетнамом до $2 млрд  В 2024 году товарооборот между двумя Казахстаном и Вьетнамом достиг $860 миллионов. Стороны намерены довести этот показатель до $2 миллиардов в ближайшей перспективе.
В регионе
6 мая 2025 г. 11:58
Казахстан намерен увеличить товарооборот с Вьетнамом до $2 млрд 

В 2024 году товарооборот между двумя Казахстаном и Вьетнамом достиг $860 миллионов. Стороны намерены довести этот показатель до $2 миллиардов в ближайшей перспективе.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламой.

По словам казахстанского лидера, его страна поддерживает стратегическую цель Вьетнама войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.

"В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахстано-вьетнамских отношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма. В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Vyetnam ilə ildə 2 milyard dollarlıq ticarət aparmağı hədəfləyir

Другие новости из категории

Из Грузии в апреле депортировали 96 иностранцев, включая граждан Азербайджана
Из Грузии в апреле депортировали 96 иностранцев, включая граждан Азербайджана
6 мая 2025 г. 12:22
Аббас Гольру: Укрепление регионального и глобального сотрудничества стоит на повестке МИД Ирана
Аббас Гольру: Укрепление регионального и глобального сотрудничества стоит на повестке МИД Ирана
6 мая 2025 г. 12:06
Приоритетом Казахстана в торговле в 2025 году остается партнёрство с Китаем, Россией и ЕС
Приоритетом Казахстана в торговле в 2025 году остается партнёрство с Китаем, Россией и ЕС
6 мая 2025 г. 11:47
В Москве на месте разбора завалов жилого дома обнаружили тело погибшей женщины
В Москве на месте разбора завалов жилого дома обнаружили тело погибшей женщины
6 мая 2025 г. 11:01
В Астане прошли переговоры между президентом Казахстана Токаевым и главой Вьетнама То Ламой
ФотоВ Астане прошли переговоры между президентом Казахстана Токаевым и главой Вьетнама То Ламой
6 мая 2025 г. 10:50
Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана
Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана
6 мая 2025 г. 10:23
В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии через футбол
В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии "через футбол"
6 мая 2025 г. 10:17
Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло
Замглавы МИД Ирана: Баку и Тегеран стараются вернуть отношения в нормальное русло
6 мая 2025 г. 10:14
В Ереване подожгли машину, принадлежащую члену Совета старейшин от Мать Армении
В Ереване подожгли машину, принадлежащую члену Совета старейшин от "Мать Армении"
6 мая 2025 г. 10:01
В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
6 мая 2025 г. 05:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi