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Казахстан введет квоты на экспорт пшеницы и муки

Казахстан введет квоты на экспорт пшеницы и муки Власти Казахстана намерены ввести квоты на экспорт пшеницы и муки, которые будут действовать с 15 апреля по 15 июня, чтобы исключить дефицит на внутреннем рынке.
В регионе
11 апреля 2022 г. 12:58
Казахстан введет квоты на экспорт пшеницы и муки

Власти Казахстана намерены ввести квоты на экспорт пшеницы и муки, которые будут действовать с 15 апреля по 15 июня, чтобы исключить дефицит на внутреннем рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

"С целью исключения дефицита на внутреннем рынке и загрузке мукомольных предприятий межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу - 1 млн тонн, на муку - 300 тысяч тонн", - сказал Сапаров.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства, ведомство должно принять соответствующий нормативно-правовой акт, где будет закреплено решение о квотировании экспорта.

Сапаров подчеркнул, что имеющихся в республике 6,4 млн тонн зерна более чем достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление и отправить часть на экспорт, в том числе и в виде муки.

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