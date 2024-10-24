Казахстан намерен производить турецкие беспилотники

Казахстан и Турция планируют выработать дорожную карту по производству тактических беспилотных авиасистем.

Казахстан и Турция планируют выработать дорожную карту по производству тактических беспилотных авиасистем.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, этот вопрос был обсужден между министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым и гендиректором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром.

"Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня", - говорится в сообщении Минобороны.

Встреча состоялась в рамках ІV Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA EXPO-2024.

Отмечается, что на выставке представлены автоматические системы управления войсками и боем, робототехнические комплексы, средства связи, ПВО, радиоразведки, радиоэлектронной борьбы и радиопротиводействия.

Кроме этого, делегация Минобороны Казахстана во главе с Жаксылыковым провела переговоры с министром нацобороны Яшаром Гюлером и председателем Агентства оборонной промышленности Халуком Гёргюном.