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Казахстан намерен наладить экспорт в страны Персидского залива через Иран

Казахстан намерен наладить экспорт в страны Персидского залива через Иран Казахстан планирует учредить совместное предприятие с компанией из ОАЭ Abu Dhabi Ports (ADP). Оно позволит создать кратчайший путь доставки казахстанских экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья В
В регионе
7 августа 2023 г. 12:44
Казахстан намерен наладить экспорт в страны Персидского залива через Иран

Казахстан планирует учредить совместное предприятие с компанией из ОАЭ Abu Dhabi Ports (ADP). Оно позволит создать кратчайший путь доставки казахстанских экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минторговли.

Перспективы сотрудничества в рамках СП обсудили министр торговли Казахстана Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (входит в группу ADP) Давуд Тафти.

Базовыми портами, отметили в министерстве, станут мангистауский Курык и Джабаль-Али в ОАЭ. Именно через них пойдет экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в страны Персидского залива через иранские порты Амирабад и Бандар Аббас.

"Новый маршрут открывает беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: три дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар, порты ОАЭ Халифа, Фуджейра и далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки. При этом не исключается возможность доставки других товаров в европейские страны", - отметили в Минторговли.

Тафти на встрече заявил, что для реализации проекта компания уже закупила 4 судна с грузоподъемностью 7 500 тонн каждое. Суда способны перевозить насыпные, контейнерные, а также генеральные грузы. В течение ближайших 2 лет компания планирует поставить 10 таких судов.

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Версия на английском языке Kazakhstan eyes establishing exports to Persian Gulf countries through Iran

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