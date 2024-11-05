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Казахстан начал официальные переговоры с рядом потенциальных поставщиков технологий для АЭС

Казахстан начал официальные переговоры с рядом потенциальных поставщиков технологий для АЭС Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году.
В регионе
5 ноября 2024 г. 17:40
Казахстан начал официальные переговоры с рядом потенциальных поставщиков технологий для АЭС

Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году.

Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс службу Минэнерго

"В настоящее время с потенциальными поставщиками, вошедшими в "шорт-лист", начаты переговоры согласно процедуре конкурентного диалога, который позволит обсудить все аспекты сотрудничества — от технических до экономических и юридических вопросов", - отмечает ведомство.

По данным Минэнерго, в списке значатся компании из Китая, Южной Кореи, РФ и Франции.

В ведомстве отметили, что данный формат соответствует международным стандартам и позволит выбрать оптимальное решение, наиболее удовлетворяющее национальным интересам Казахстана.

"Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС будет принято в 2025 году", - отмели в Минэнерго.

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