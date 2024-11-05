Казахстан начал официальные переговоры с рядом потенциальных поставщиков технологий для АЭС

Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году.
Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс службу Минэнерго
"В настоящее время с потенциальными поставщиками, вошедшими в "шорт-лист", начаты переговоры согласно процедуре конкурентного диалога, который позволит обсудить все аспекты сотрудничества — от технических до экономических и юридических вопросов", - отмечает ведомство.
По данным Минэнерго, в списке значатся компании из Китая, Южной Кореи, РФ и Франции.
В ведомстве отметили, что данный формат соответствует международным стандартам и позволит выбрать оптимальное решение, наиболее удовлетворяющее национальным интересам Казахстана.
"Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС будет принято в 2025 году", - отмели в Минэнерго.