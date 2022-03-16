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Казахстан может перейти к президентской республике с сильным парламентом

Казахстан может перейти к президентской республике с сильным парламентом Казахстан должен окончательно перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
В регионе
16 марта 2022 г. 10:53
Казахстан может перейти к президентской республике с сильным парламентом

Казахстан должен окончательно перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в послании к народу президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Этот переход он назвал в первую очередь среди необходимых шагов по переустройству политической модели государства.

По его мнению, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Президент предложил законодательно прописать обязанность главы государства прекратить членство в партии на период президентских полномочий.

"Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики (...) Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", - сказал он.

Токаев добавил, что принял решение сократить президентскую квоту в сенате парламента с 15 до 10 депутатов. По его словам, нижняя палата парламента - мажилис - должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления искусственных преференций.

Он пообещал упростить процедуру регистрации партий, снизив регистрационный порог с 20 тыс. до 5 тыс.юучастников и сократив минимальную численность региональных представительств партий с 600 до 200 человек. С 1 000 до 700 человек предлагается сократить минимальную численность инициативной группы граждан для создания партии.

По его мнению, 70% депутатского корпуса мажилиса должны формироваться на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной, как переход к "более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан".

Выборы акимов областей он предложил сделать альтернативными, прописав право президента "вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения".

Мажилис он предложил наделить правом принимать законы, а сенат - правом их одобрять или не одобрять.

"Полномочия сената, в свою очередь, следует наполнить правом согласования кандидатур на пост председателя Конституционного совета и Высшего судебного совета", - добавил Токаев.

Также он предложил создать в стране Конституционный суд в стране и дать возможность в этот суд обращаться генпрокурору и уполномоченному по правам человека.

"Надеюсь, что эти инициативы станут важным шагом на пути к построению справедливого и правового государства", - сказал Токаев.

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