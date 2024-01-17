Казахстан изучает возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию

Власти Казахстана изучают возможность наращивания поставок куриных яиц в приграничные регионы России.

Власти Казахстана изучают возможность наращивания поставок куриных яиц в приграничные регионы России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана по итогам переговоров вице-премьеров двух стран Серика Жумангарина и Алексея Оверчука.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что уровень обеспеченности яйцом производства местных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.