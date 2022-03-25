О нас
Аудио новости

Казахстан изучает вопрос строительства атомной электростанции

Казахстан изучает вопрос строительства атомной электростанции Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики, и вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) рассматривается Министерством энергетики страны как один из наиболее перспективных направлений.
В регионе
25 марта 2022 г. 11:32
Казахстан изучает вопрос строительства атомной электростанции

Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики, и вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) рассматривается Министерством энергетики страны как один из наиболее перспективных направлений.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил глава Минэнерго Болат Акчулаков.

"Вопрос строительства АЭС, это вопрос не одного-двух лет. Один год минимально у нас уйдет только на решение по точке размещения, наличия воды, людских ресурсов, климата, тектоники... Мы уверены и настроены на строительство атомной станции однозначно", - отметил министр.

По его словам, на сегодня 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реакторов общей мощностью около 390 ГВт, 52 реактора находятся на стадии сооружения в 19 странах мира. Атомная энергетика занимает 10% от глобальной генерации электроэнергии.

"Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Есть собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
ФотоПредотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
22 марта 2022 г. 03:07
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
23 марта 2022 г. 17:37
Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне
Армения обнародовала данные о жертвах во второй Карабахской войне
22 марта 2022 г. 08:32
Украинская армия уничтожила большой российский десантный корабль
Украинская армия уничтожила большой российский десантный корабль
24 марта 2022 г. 12:28
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
21 марта 2022 г. 01:18
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
19 марта 2022 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi