Казахстан изучает вопрос строительства атомной электростанции

Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики, и вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) рассматривается Министерством энергетики страны как один из наиболее перспективных направлений.

Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики, и вопрос строительства атомной электростанции (АЭС) рассматривается Министерством энергетики страны как один из наиболее перспективных направлений.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил глава Минэнерго Болат Акчулаков.

"Вопрос строительства АЭС, это вопрос не одного-двух лет. Один год минимально у нас уйдет только на решение по точке размещения, наличия воды, людских ресурсов, климата, тектоники... Мы уверены и настроены на строительство атомной станции однозначно", - отметил министр.

По его словам, на сегодня 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реакторов общей мощностью около 390 ГВт, 52 реактора находятся на стадии сооружения в 19 странах мира. Атомная энергетика занимает 10% от глобальной генерации электроэнергии.

"Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики. Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана. Есть собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал министр.