Казахстан исключит "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций.

Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН", - сказал Смадияров в интервью государственному агентству "Казинформ".

По его словам, согласно резолюциям Совбеза ООН, которые обязательны к исполнению, "Талибан" не входит в списки организаций, признанных СБ в качестве террористических.

Движение "Талибан" зародилось в 1986-1987 годах и во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. "Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.

Сейчас "Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном.