О нас

Казахстан исключит "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций

Казахстан исключит "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций.
В регионе
29 декабря 2023 г. 09:09
Казахстан исключит Талибан из списка запрещенных в стране организаций

Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН", - сказал Смадияров в интервью государственному агентству "Казинформ".

По его словам, согласно резолюциям Совбеза ООН, которые обязательны к исполнению, "Талибан" не входит в списки организаций, признанных СБ в качестве террористических.

Движение "Талибан" зародилось в 1986-1987 годах и во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. "Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.

Сейчас "Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan to remove Taliban from list of banned organizations

Самое читаемое

В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi