Казахстан и Вьетнам подписали Совместное заявление об установлении стратегического партнерства

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Казахстан и Вьетнам подписали Совместное заявление об установлении стратегического партнерства.

Об этом казахстанское бюро Report передает со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Документ подписали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Помимо этого, по итогам визита члены официальных делегаций обменялись меморандумами о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации, сотрудничестве в области культуры на 2025-2027 годы и в области спорта на тот же период, об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылорды и провинцией Хынг Йен.

Минюсты двух стран приняли программу сотрудничества на 2025-2027 годы.

Стороны подтвердили закрытие сделки по купле-продажи акций АО Qazaq Air между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group; "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production договорились о сотрудничестве в сфере геологоразведки.