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Токаев и Сийярто обсудили углубление сотрудничества между Казахстаном и Венгрией

Токаев и Сийярто обсудили углубление сотрудничества между Казахстаном и Венгрией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и обсудил развитие сотрудничества между двумя странами.
В регионе
17 февраля 2025 г. 15:31
Токаев и Сийярто обсудили углубление сотрудничества между Казахстаном и Венгрией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и обсудил развитие сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает казахстанское бюро Report, Токаев указал на высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, подчеркнув поступательное развитие политического диалога и активное межправительственное взаимодействие.

Президент выразил удовлетворение реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году, отметив, что их последовательное исполнение будет способствовать дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи Токаев наградил Петера Сийярто орденом "Достык" II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.

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