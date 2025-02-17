Токаев и Сийярто обсудили углубление сотрудничества между Казахстаном и Венгрией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и обсудил развитие сотрудничества между двумя странами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и обсудил развитие сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает казахстанское бюро Report, Токаев указал на высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, подчеркнув поступательное развитие политического диалога и активное межправительственное взаимодействие.

Президент выразил удовлетворение реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году, отметив, что их последовательное исполнение будет способствовать дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи Токаев наградил Петера Сийярто орденом "Достык" II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.