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Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение

Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение Власти Казахстана и Туркменистана намерены с 26 марта возобновить авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.
В регионе
10 марта 2023 г. 08:55
Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение

Власти Казахстана и Туркменистана намерены с 26 марта возобновить авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

"В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана совместно с туркменской стороной проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном. Авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по маршруту Алма-Ата - Ашхабад с частотой два рейса в неделю по вторникам и четвергам. "Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - пояснили в пресс-службе.

Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменией приостановили в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

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Версия на английском языке Kazakhstan and Turkmenistan restore regular flights
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