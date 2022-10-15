Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд

Власти Казахстана и Туркмении подписали 14 документов в различных сферах сотрудничества.

Власти Казахстана и Туркменистана подписали 14 документов в различных сферах сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева по итогам его переговоров в расширенном формате с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым.

В их числе, в частности, совместное заявление лидеров двух стран и комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия. "Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, участники встречи обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана.