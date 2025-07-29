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Казахстан и Турция подписали ряд документов о сотрудничестве

Казахстан и Турция подписали ряд документов о сотрудничестве В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию подписан ряд коммерческих соглашений по совместным инвестпроектам.
В регионе
29 июля 2025 г. 20:11
Казахстан и Турция подписали ряд документов о сотрудничестве

В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию подписан ряд коммерческих соглашений по совместным инвестпроектам.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе Kazakh Invest.

"Общий объём инвестиций по подписанным проектам составляет свыше 490 млн долларов США. Эти инициативы охватывают агропереработку, фармацевтическое производство и логистику, что подчёркивает разнообразие и глубину казахстанско-турецкого инвестиционного партнерства", - говорится в сообщении.

В частности, подписано Соглашение об инвестициях по проекту строительства интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур. Проект предусматривает строительство современного завода по переработке пшеницы и гороха объемом 250 тысяч и 80 тысяч тонн соответственно. Объем инвестиций составит $320 млн.

Подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству трех логистических центров в городах Шымкент, Астана и Алматы. Ориентировочный объем инвестиций - $75 млн долларов США.

Также подписано Соглашение о создании совместного предприятия между АО "Казпочта" и турецкой компанией S Sistem Yatirim Lojistik. Проект предусматривает строительство многофункционального логистического центра в городе Актобе на территории аэропорта. Объем инвестиций оценивается в $25 млн.

Подписано Соглашение о реализации инвестиционного проекта компании Orzax Group по строительству завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. Проект предусматривает строительство предприятия с мощностью более 464 миллионов единиц продукции в год, с предполагаемым объёмом инвестиций $70 млн.

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Версия на английском языке Kazakhstan and Türkiye sign cooperation documents
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Türkiyə əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlər imzalayıblar

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