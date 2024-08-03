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Казахстан и Россия обсудили перспективы дальнейшего развития МТК “Север – Юг”

Казахстан и Россия обсудили перспективы дальнейшего развития МТК “Север – Юг” Министры транспорта Казахстана и России Марат Карабаев и Роман Старовойт в ходе рабочей встречи в Москве обсудили перспективы дальнейшего развития восточного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».
В регионе
3 августа 2024 г. 12:56
Казахстан и Россия обсудили перспективы дальнейшего развития МТК “Север – Юг”

Министры транспорта Казахстана и России Марат Карабаев и Роман Старовойт в ходе рабочей встречи в Москве обсудили перспективы дальнейшего развития восточного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

"В ходе переговоров обсуждены перспективы дальнейшего развития восточного маршрута МТК "Север – Юг", а также развитие перевозок в направлении российских портов. Также обсужден широкий круг вопросов развития транспортного комплекса двух стран. В частности, отмечена активная работа в области железнодорожного транспорта и нацеленность на дальнейшее развитие воздушного сообщения между двумя странами", - говорится в информации.

По итогам встречи достигнута договоренность усилить взаимодействие на наиболее перспективным направлениям двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 19 июля Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия в Актау подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг" на 2024 - 2025 годы.

Ожидается, что реализация положений данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год, а к 2030 году - до 20 млн. тонн.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Rusiya “Şimal-Cənub” dəhlizinin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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