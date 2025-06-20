Казахстан и Росатом утвердили дорожную карту строительства АЭС

Казахстан и Росатом утвердили дорожную карту строительства АЭС

Казахстан и Россия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта первой казахстанской АЭС.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Казахстанского агентства по атомной энергии.

"В ходе встречи главы Казахстанского агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и главы Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации", - говорится в сообщении Агентства.

Дополнительно ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС") и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания Госкорпорации "Росатом") подписали рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

В сообщении отмечается, что стратегический проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана.

"Строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны. Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства", - прокомментировал событие Саткалиев.

Ранее Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что "Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.