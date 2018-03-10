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    Казахстан и ОАЭ ввели безвизовый режим для своих граждан

    Срок пребывания на территории страны составит 30 дней

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ С 10 марта 2018 года вступило в силу соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан.

    Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik Kazakhstan".

    Граждане Республики Казахстан вправе без визы въезжать и выезжать с территории Объединенных Арабских Эмиратов, пересекать ее и пребывать там на срок, не превышающий 30 дней с даты въезда, через пропускные пункты, открытые для международного сообщения.

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