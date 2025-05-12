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Казахстан и ОАЭ подпишут свыше 20 бизнес-соглашений на $5 млрд

Казахстан и ОАЭ подпишут свыше 20 бизнес-соглашений на $5 млрд ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в энергетике, транспорте и цифровой инфраструктуре
В регионе
12 мая 2025 г. 11:52
Казахстан и ОАЭ подпишут свыше 20 бизнес-соглашений на $5 млрд

ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в энергетике, транспорте и цифровой инфраструктуре

Как передаёт казахстанское бюро Report, об этом заявил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян в ходе официального визита в Астану.

"Мы бы хотели продвигать проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, а также цифровую трансформацию в Казахстане путём развития суперкомпьютеров и умных городов", - отметил Аль-Нахаян.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам переговоров между сторонами запланировано подписание более 20 бизнес-соглашений на сумму $5 млрд.

Он также подчеркнул, что ОАЭ входят в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана: "Инвестиции из ОАЭ увеличились более чем на 100 % и составили около $1 млрд. Считаю, это очень хороший результат".

В преддверии визита Токаев утвердил Соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области (на юге Казахстана). В рамках проекта также предусмотрено внедрение одной из самых современных систем накопления энергии - мощностью 300 МВт и ёмкостью 600 МВт·ч.

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