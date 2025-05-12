Казахстан и ОАЭ договорились о развитии аэропорта Астаны и создании суперкомпьютерного кластера

По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.

По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.

Как сообщает Report, в числе подписанных документов - Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2 ГВт с компанией Masdar.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта, в сфере юстиции, цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, о создании суперкомпьютерного кластера в Казахстане, в области цифровизации нефтегазовой отрасли, об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории.

Также стороны договорились о расширении торгового флота и реализации инфраструктурных проектов в регионах.