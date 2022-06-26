Казахстан и КНР возобновят коммерческие авиарейсы с 1 июля

Власти Казахстана и Китая возобновят с 1 июля коммерческие авиарейсы между двумя странами.

Власти Казахстана и Китая возобновят с 1 июля коммерческие авиарейсы между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба посольства КНР в Казахстане.

"Согласно соответствующим договоренностям между китайской и казахстанской сторонами, 1 июля возобновляются прямые коммерческие авиарейсы между двумя странами", - говорится в сообщении.

Отмечено, что пассажирам, следующим из Казахстана в КНР, нужно сдать два ПЦР-теста: за 48 часов и за 24 часа до вылета в двух разных лабораториях, назначенных посольством и генконсульством Китая. Кроме того, в течение 12 часов до вылета пассажиры должны сдать дополнительный тест на антиген, который нужно будет предъявить при прохождении регистрации на рейс.

Пассажиры перед вылетом в Китай должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.

Напомним, что Казахстан приостановил пассажирские авиаперевозки с Китаем в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.