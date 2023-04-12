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Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим

Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим Правительства Казахстана и Китая намерены ввести взаимный безвизовый режим.
В регионе
12 апреля 2023 г. 15:20
Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим

Правительства Казахстана и Китая намерены ввести взаимный безвизовый режим.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстана.

МИД Казахстана в связи с этим подготовил проект закона "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".

Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

Если же граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

Сообщается, что документ будет подписан в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в городе Сиань 18-19 мая этого года.

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Версия на английском языке Kazakhstan, China to introduce mutual visa-free regime

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