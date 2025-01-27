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Казахстан и Китай увеличили товарооборот по итогам 2024 года на 9%

Казахстан и Китай увеличили товарооборот по итогам 2024 года на 9% Товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам 2024 года приблизился к $44 млрд
В регионе
27 января 2025 г. 13:13
Казахстан и Китай увеличили товарооборот по итогам 2024 года на 9%

Товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам 2024 года приблизился к $44 млрд.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня провел встречу с новым послом Китая Хань Чуньлинем.

"Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в области инвестиций, АПК, транспорта и логистики, энергетики, культурно-гуманитарной сферы, туризма. Отмечалось, что по итогам 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 9% и достиг $43,8 млрд. Глава казахстанского кабмина подчеркнул важность наращивания экспорта казахстанского зерна на рынки Китая путем увеличения приема китайской стороной зерновых грузов по всем видам вагонов, а также включения новых казахстанских предприятий в Реестр экспортеров в КНР", - говорится в информации.

Также стороны рассмотрели вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.

В информации отмечается, что Китай входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня реализовано 62 казахско-китайских проекта на $8,7 млрд с созданием 11 тыс. рабочих мест, на стадии реализации находятся 55 проектов на $13,5 млрд с созданием 17,4 тыс. рабочих мест. Всего общий пул включает в себя 222 инвестиционных проекта на более $60,5 млрд.

"В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. При этом отмечалось, что за 11 месяцев 2024 года объем грузоперевозок между Казахстаном и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 29,3 млн тонн. Для дальнейшего увеличения грузоперевозок обозначена важность принятия совместных мер по созданию новых и модернизации действующих пунктов пропуска на казахско-китайской границе, а также развитию приграничного судоходства", - говорится в информации.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения укреплять партнерство и усиливать совместную работу по всем ключевым направлениям двустороннего взаимодействия.

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