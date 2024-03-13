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Казахстан и Китай реализуют 45 проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд

Казахстан и Китай реализуют 45 проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд Казахстан и Китай реализуют сейчас находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше 14,5 млрд долларов.
В регионе
13 марта 2024 г. 15:19
Казахстан и Китай реализуют 45 проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд

Казахстан и Китай реализуют сейчас находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше 14,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, реализацию достигнутых ранее договоренностей обсудил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с послом Китая Чжан Сяо.

В пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили о том, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного сотрудничества, а также культурного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, внимание было уделено укреплению партнерства в области образования и науки, трансфера технологий.

В ходе переговоров рассмотрены меры по устранению ограничений во взаимной торговле, снятию административных барьеров и упрощению таможенных процедур.

В частности, обозначена готовность наращивать поставки казахстанской сельскохозяйственной продукции высокой переработки на китайский рынок. Наряду с этим обсуждены реализуемые шаги в транзитно-транспортной сфере по строительству нового железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Тачэн", расширению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и развитию региональной интеграции.

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Версия на английском языке Kazakhstan and China implementing 45 projects with investment volume of over $14.5 billion

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