Казахстан и Китай реализуют 45 проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд

Казахстан и Китай реализуют сейчас находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше 14,5 млрд долларов.

Казахстан и Китай реализуют сейчас находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше 14,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, реализацию достигнутых ранее договоренностей обсудил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с послом Китая Чжан Сяо.

В пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили о том, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного сотрудничества, а также культурного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, внимание было уделено укреплению партнерства в области образования и науки, трансфера технологий.

В ходе переговоров рассмотрены меры по устранению ограничений во взаимной торговле, снятию административных барьеров и упрощению таможенных процедур.

В частности, обозначена готовность наращивать поставки казахстанской сельскохозяйственной продукции высокой переработки на китайский рынок. Наряду с этим обсуждены реализуемые шаги в транзитно-транспортной сфере по строительству нового железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Тачэн", расширению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и развитию региональной интеграции.