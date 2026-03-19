Казахстан и Китай инвестируют около $224 млн в строительство ПГУ в Актау

Министерство энергетики Казахстана и ТОО "Актауская энергетическая компания" подписали соглашение о строительстве парогазовой установки (ПГУ) мощностью 160 МВт в Актау.

Как передает Казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики республики, документ подписали глава ведомства Ерлан Аккенженов и генеральный директор компании Гэ Личунь.

Проект реализуется при участии китайской корпорации China Huadian Corporation - одного из крупнейших государственных энергетических холдингов КНР. Общий объем инвестиций составляет около 108 млрд тенге (около $224 млн -ред.). При этом 70% финансирования обеспечивает китайская сторона.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2027 года на базе ТОО "МАЭК". В рамках соглашения предусмотрено создание более 300 рабочих мест, а также подготовка казахстанских специалистов.

По завершении срока действия соглашения объект будет безвозмездно передан на баланс ТОО "МАЭК".

В Минэнерго отмечают, что реализация проекта позволит сократить дефицит мощности в регионе, повысить надежность энергоснабжения и укрепить устойчивость западной энергосистемы страны.

В целом в Казахстане продолжается строительство четырех парогазовых установок, включая проекты в Кызылординской и Туркестанской областях, а также модернизацию Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 общей мощностью более 1,1 ГВт.