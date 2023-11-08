Казахстан и Китай договорились снять барьеры в двусторонней торговле

Китай и Казахстан достигли договоренности снять барьеры во взаимной торговле, в частности, по ограничениям поставок термически обработанного мяса.

Китай и Казахстан достигли договоренности снять барьеры во взаимной торговле, в частности, по ограничениям поставок термически обработанного мяса.

Как передает Report , об этом заявила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана по итогам переговоров в Пекине главы ведомства Армана Шаккалиева с замруководителя Главного таможенного управления КНР Сунь Юйнином.

"В ходе переговоров удалось достичь договоренности по устранению барьеров во взаимной торговле. Главное таможенное управление КНР выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставки термически обработанной мясной продукции из Казахстана", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, представители КНР готовы посетить республику "для оценки ветеринарной службы Казахстана по контролю болезней ящура и птичьего гриппа".

Отмечается, что Шаккалиев провел встречи с несколькими китайскими компаниями, которые "готовы вкладывать огромные средства для мясного производства Казахстана с целью дальнейшего экспорта на китайский рынок".