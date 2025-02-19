Казахстан и Китай договорились реализовать транспортные проекты для роста грузопотока

Казахстан и Китай планируют до 2027 года реализовать ряд инфраструктурных проектов в сфере транспорта для увеличения грузопотока из КНР.

Казахстан и Китай планируют до 2027 года реализовать ряд инфраструктурных проектов в сфере транспорта для увеличения грузопотока из КНР.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу "КазахстанТемирЖолы" (КТЖ), такая договоренность была достигнута по итогам встречи 19 февраля в китайском городе Урумчи секретаря Коммунистической партии СУАР (Синьцзян-Уйгурского автономного района) КНР Ма Синжуя с председателем правления "КТЖ" Нурланом Сауранбаеым.

"В ходе встречи стороны договорились о реализации в 2025–2026 годах проекта транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации, развитии пограничного перехода Достык-Алашанькоу и строительстве железнодорожной линии Бахты-Аягоз.

", - говорится в информации.

Синжуй в ходе встречи заявил, что по итогам 2024 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня – 32 млн тонн.

"Руководство СУАР приняло решение об инвестировании 1 млрд юаней [$137,3 млн] в строительство транспортно-логистического хаба в Казахстане", - говорится в информации.