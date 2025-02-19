О нас

Казахстан и Китай договорились реализовать транспортные проекты для роста грузопотока

Казахстан и Китай договорились реализовать транспортные проекты для роста грузопотока Казахстан и Китай планируют до 2027 года реализовать ряд инфраструктурных проектов в сфере транспорта для увеличения грузопотока из КНР.
В регионе
19 февраля 2025 г. 12:30
Казахстан и Китай договорились реализовать транспортные проекты для роста грузопотока

Казахстан и Китай планируют до 2027 года реализовать ряд инфраструктурных проектов в сфере транспорта для увеличения грузопотока из КНР.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу "КазахстанТемирЖолы" (КТЖ), такая договоренность была достигнута по итогам встречи 19 февраля в китайском городе Урумчи секретаря Коммунистической партии СУАР (Синьцзян-Уйгурского автономного района) КНР Ма Синжуя с председателем правления "КТЖ" Нурланом Сауранбаеым.

"В ходе встречи стороны договорились о реализации в 2025–2026 годах проекта транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации, развитии пограничного перехода Достык-Алашанькоу и строительстве железнодорожной линии Бахты-Аягоз.
", - говорится в информации.

Синжуй в ходе встречи заявил, что по итогам 2024 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня – 32 млн тонн.

"Руководство СУАР приняло решение об инвестировании 1 млрд юаней [$137,3 млн] в строительство транспортно-логистического хаба в Казахстане", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек
18 февраля 2025 г. 20:22
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине
15 февраля 2025 г. 04:48
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
14 февраля 2025 г. 17:43
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов
15 февраля 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi