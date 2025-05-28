Казахстан и Италия подписали договора на 180 млн евро

Казахстан и Италия по итогам делового форума в Астане подписали 10 меморандумов на общую сумму 180 млн евро.

Казахстан и Италия по итогам делового форума в Астане подписали 10 меморандумов на общую сумму 180 млн евро.

Об этом передает казахстанское бюро Report с форума.

Подписанные документы предусматривают создание совместного инвестфонда, развитие платформы Digital Supply Chain 4.0, совместное страхование рисков и дорожную карту по ESG.

Часть меморандумов предусматривает сотрудничество в аграрной сфере. В частности, Казахстан готов увеличить поставки в Италию органической продукции и запустить совместные линии переработки.

Отметим, что по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Италией составил $19,9 млрд.