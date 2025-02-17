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Казахстан и Иран подписали коммерческие соглашения на $93 млн

Казахстан и Иран подписали коммерческие соглашения на $93 млн Казахстан и Иран подписали соглашения на сумму около $93 млн по итогам казахстанско-иранского бизнес-форума, который прошел в Тегеране 17 февраля.
В регионе
17 февраля 2025 г. 17:40
Казахстан и Иран подписали коммерческие соглашения на $93 млн

Казахстан и Иран подписали соглашения на сумму около $93 млн по итогам казахстанско-иранского бизнес-форума, который прошел в Тегеране 17 февраля.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, форум собрал более 50 казахстанских предпринимателей и 230 иранских компаний. Форум прошел под председательством министров торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева и сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури.

“По итогам форума было подписано 10 коммерческих документов на общую сумму $92,8 млн, что стало важным шагом в укреплении торговых отношений между Ираном и Казахстаном. Казахстан со своей стороны выразил готовность поставлять на иранский рынок 75 видов продукции на сумму $250 млн”, - говорится в информации.

В числе подписанных соглашений – меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере поставок масел на $25 млн, строительство завода ковров в Туркестане, а также поставки овощей, сельхозпродукции и прочее.

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