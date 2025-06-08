Казахстан и Иран намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

Астана и Тегеран подтвердили курс на всестороннее укрепление двусторонних отношений.

Астана и Тегеран подтвердили курс на всестороннее укрепление двусторонних отношений.

Как сообщает казахстанское бюро Report , в рамках официального визита в Иран вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено углублению торгово-экономического партнерства, при этом подчеркнута необходимость вывода сотрудничества на качественно новый уровень.

"Мы намерены и дальше расширять динамичный и конструктивный диалог между двумя странами. В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился на 12,3% и составил более 340 млн долларов США, а в первом квартале 2025 года этот показатель увеличился на 82% и составил 129 млн долларов. Мы стремимся сохранить эту динамику и увеличить объём торговли до 3 млрд долларов", – отметил М.Нуртлеу.

В рамках визита глава МИД Казахстана также провел встречу с советником Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти.

"Были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, экономической и культурной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках региональных и международных организаций, а также вопросам обеспечения стабильности и безопасности в регионе", - отметили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.