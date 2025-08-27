Казахстан и Иордания создадут СП по добыче урана

О нас

В регионе
27 августа 2025 г. 11:15
До конца 2026 года планируется создание совместного казахстано-иорданского предприятия для разработки урановых месторождений на территории Иордании.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил глава Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

По его словам, до 2026 года будут проводиться опытно-промышленно-исследовательские работы на предмет извлекаемости и обогатимости урана в Иордании. При положительных результатах будет создан СП, где 70%-ая доля будет принадлежать "Казатомпрому", а 30% - компании Jumco.

Разработкой урановых месторождений на территории Иордании займутся казахстанские специалисты.

"Во время визита короля Иордании Абдаллы II будет подписано соглашение между компанией "Казатомпром" и национальной урановой иорданской компанией Jumco о совместной кооперации", - заявил он.

Король Иордании прибыл с визитом в Астану, где он проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и примет участие в казахстанско-иорданском бизнес-форуме.

