О нас

Казахстан и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Казахстан и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве Власти Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
В регионе
24 апреля 2024 г. 20:20
Казахстан и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Власти Казахстана и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи в Астане с главой британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Кэмероном.

"Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Открыли новую веху в отношениях. Нет сомнений, что это важное соглашение придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном", - сказал Нуртлеу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakhstan, UK sign strategic partnership and cooperation agreement
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Britaniya strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb

Другие новости из категории

Первый астронавт Турции приедет в Азербайджан
Первый астронавт Турции приедет в Азербайджан
24 апреля 2024 г. 17:50
В Дохе прошли первые очные переговоры России и Украины по возвращению детей
В Дохе прошли первые очные переговоры России и Украины по возвращению детей
24 апреля 2024 г. 17:23
Лукашенко: Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие
Лукашенко: Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие
24 апреля 2024 г. 16:34
В Анкаре прошла встреча президентов Турции и Германии
В Анкаре прошла встреча президентов Турции и Германии
24 апреля 2024 г. 15:56
Депутат Верховной Рады: Украина получит новое оружие и боеприпасы в ближайшие дни
Депутат Верховной Рады: Украина получит новое оружие и боеприпасы в ближайшие дни
24 апреля 2024 г. 15:55
Турция призвала мировое сообщество поддержать процесс нормализации между Анкарой и Ереваном
Турция призвала мировое сообщество поддержать процесс нормализации между Анкарой и Ереваном
24 апреля 2024 г. 15:35
ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в 1,5 млрд евро
ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в 1,5 млрд евро
24 апреля 2024 г. 15:08
Песков выразил надежду на решение проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines
Песков выразил надежду на решение проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines
24 апреля 2024 г. 14:08
Совфед РФ направит запрос в парламент Армении после скандальных заявлений Симоняна
Совфед РФ направит запрос в парламент Армении после скандальных заявлений Симоняна
24 апреля 2024 г. 13:43
Минобороны Беларуси: В стране разрабатывают лазерное оружие
Минобороны Беларуси: В стране разрабатывают лазерное оружие
24 апреля 2024 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi